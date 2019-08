Esta sería la nueva faceta de Marian Sabaté

View this post on Instagram

#Primicia | Como una bomba de agua fría, nos cayó la noticia de que “Intrusos” no va más al aire y fue por eso que acudimos a la fuente para que nos revele que tan cierta es la noticia y todos los detalles. ⠀ “Efectivamente el día 16 es el último programa, a mi en lo personal me hubiera gustado llegar al año pero los proyectos son así, hay cosas que funcionan, cosas que no funcionan, es un ciclo natural de los medios de comunicación”, comentó @mariansabatemoran. ⠀ Pero, ¿Será que con esto todos quienes laboraban en esa producción tendrán que dejar el canal? ⠀ “Lo que se es que el programa no sigue, pero de mi futuro como Marian Sabaté dentro del canal hasta hoy no lo sé”, comentó. ⠀ Además acotó que ya ha recibido propuestas para incursionar en la actuación pero no le es algo muy llamativo debido al tiempo que representa. ⠀ Sin embargo, la rubia presentadora no se queda quieta y nos revela que ya tiene su “as” bajo la manga, “Junto a Rocio Dunn quien es mi gran amiga y gerente de producción durante varios años, tenemos varios proyectos de lunes a viernes en plataforma digital con diferentes talentos de pantalla, que no puedo decir ahora quienes son aparte de Marian, yo tendría tres programas a mi haber y estamos trabajando junto a mucha gente de televisión”. ⠀ Finalmente aseguró que no se muere por mantenerse o volver a la televisión, que en lo digital uno de los proyectos es retomar, “Brujas”, ser Host en un programa de cocina y otros formatos que aún los analiza. ⠀ Para #FarándulaLight @danielmerlo14 ⠀ #InteractúaFL ~ ¡Cuéntanos tú opinión! ¿Extrañarás Intrusos? ¿Quieres ya verla en sus nuevos proyectos? ¡COMENTA! 📱⬇️ ⠀ #Nacional #Ecuador #Guayaquil #Cuenca #Quito ⠀ Ésta y más noticias te puedes enterar con tan solo ver nuestras historias y deslizar o entrando a www.farandulalight.com ⠀ #FarándulaLight #Farándula #FarándulaNacional #FarándulaEcuatoriana #FL #NotaFL #FarándulaInternacional