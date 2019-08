La youtuber generó burlas luego que afirmara su colaboración dentro de un plan de gobierno con error un ortográfico. Luisa Fernanda W generó polémica con el anunció a su aspiración presidencial

Hace días se rumoró que Luisa Fernando W no solo estaría iniciando su carrera musical, ahora también en la política. No obstante, tras confirmar lo especulado en redes, no solo sorprendió por afirmarlo sino por la respuesta.

El error de ortografía de Luisa Fernanda W al anunciar que no descarta hacer política



Todo comenzó luego que un tuitero criticara la participación de ella en un plan de gobierno de un candidato a la Alcaldía de Medellín. Alfredo Ramos del Centro Democrático, plantea '¡Medellín adelante por la cultura como transformación!' donde Luisa Fernanda W y otros influenciadores dictarían conferencias a los jóvenes de la capital antioqueña.

Podremos ser la burla por el semáforo peatonal, pero por lo menos no metemos a Luisa Fernanda W en los planes de gobierno para que de conferencias. 😉 — Alberto Peña (@betttoo) August 15, 2019

Los comentarios no tardaron en llegar, hasta que Luisa expresó su idea de ser Presidenta de Colombia. Primero la joven relató que tiene distintos logros académicos, incluso que se independizó a los 19 años. Además, hizo una analogía entre el duro trabajo al que tuvo que someterse en vez de otras personas que solo querían el dinero fácil. Pero, luego un detalle fue el que se robó la atención en su siguiente trino.

Ya fui la personera de mi colegio por algo se empieza 😉 Siempre he dicho que cuando cumpla 40 años voy hacer la presidente de este país. — Luisa Fernanda W (@luisafernandaw) August 15, 2019

No obstante, la influenciadora no se dio cuenta que en vez de decir "voy a ser presidente", escribió "voy a hacer presidente".

Eso generó todo tipo de comentarios en la red social, algunos centrados en la idea de la ‘influencer’ paisa de ser Jefe de Estado, mientras otros se enfocaron en el error.

"Sí, claro, ni a ministra vas a llegar si ni siquiera sabes diferenciar el verbo ‘hacer’ del verbo ‘ser' y próxima candidata del centro democrático", "Depronto se refiere a que va a hacer un androide que ejerza la presidencia", son algunos de los comentarios.

Te mostramos en video: