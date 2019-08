Dictan prisión al chofer de David Reinoso y Catherin Velasteguí tras accidente

View this post on Instagram

CLAUDIA DICE QUE ELLOS ESTAN REACCIONANDO FAVORABLEMENTE @claudiacamposano @emersonmorocho @cathvelastegui @davichoreinoso #catherinevelasteguí #emersonmorocho #davidreinoso #debocaenboca #losreyesdelprimetime #losreyesdelafarándula👑 #lanuevatemporadadbeb💋 #farandulaecuatoriana