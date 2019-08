Te contamos los detalles del embarazo de Mirella Cesa

Hace poco, Mirella Cesa hizo público su embarazo. La noticia habría sorprendido a ella y a su esposo quienes no esperaban que la 'fiebre de embarazos' de este año, la haya contagiado a ella también.

Mirella se encuentra gestando su quinto mes de embarazo y ya fue confirmado el sexo de su bebé. La compositora se convertirá en mamá de un niña, el próximo mes de diciembre. Él y su esposo han decido que el primer nombre de su pequeña hija será Emma. Y aunque no se conoce el motivo por el que decidieron llamarla así, ya se puede leer este nombre en algunas publicaciones de la guayaquileña.

"La madre del Andipop" se encuentra disfrutando de su embarazo plenamente. Y a pesar de que ya tiene 25 semanas de embarazo, su 'pancita' aun es muy pequeña. Su ropa colorida y muchas veces holgada, no permiten ver el crecimiento de Emma.

Cesa se casó hace tres años con un empresario y ninguno de los dos habría estado planeando convertirse en papás, según contó la cantante en una exclusiva para Ecuavisa. Sin embargo, la cigüeña los visitó y ahora se encuentran disfrutan de esta etapa previa, a convertirse en padres.

Mirella ha compartido algunas fotos en donde se la puede ver subida en un árbol: un espacio que lo ha hecho suyo y es el preferido para poder 'conectarse' con su pequeña al aire libre.

"Este es el lugar más hermoso, donde pertenezco, encuentro mi paz y mi equilibrio, la naturaleza. Me conecto con mi bebé, que cada día me lleva por sensaciones que jamás me imagine".