La artista relató cual ha sido el momento por el que ha dicho: "cómeme tierra". Marbelle confesó cual ha sido su peor 'oso' en público.

Durante la resiente transmisión de Lo Sé Todo, Marbelle relató el momento que más ha tenido vergüenza, en la sección del programa llamada 'El Peor Oso'.

La 'Reina' de la tecnocarrilera comentó que para un concierto se estrenó un pantalón blanco de cuero y en medio de su show el pantalón se fue abriendo, hasta que quedó en el piso.

En el momento de lo sucedido, Marbelle no supo cómo reaccionar, pero una de las personas de su equipo salió corriendo con una cinta gruesa y empezó a envolverle las piernas para no dejarla sin ropa en el escenario.

Según la cantante esto ocurrió porque días antes del evento mandó a lavar la prenda, y puede ser que en el lugar le echaron algún líquido que debilitó la tela.

Finalizando su anécdota, la cantante reveló que luego del concierto fue difícil quitarse la cinta de su cuerpo.

Pero lo que más llamó la atención es que su compañero 'El Gordo' Ariel le preguntó si "iba bien cubierta en su parte de abajo".

Sin embargo, ella no supo cómo responder y puso una cara de incomodidad, recalcando que fue la pena más grande que pasó.

La carrera de Maureen Belky Ramírez Cardona no ha sido color de rosas.

Hace poco la arista confesó que experimentó la intimidación que hay hacia las mujeres en la industria musical.

Durante su adolescencia, a punto de lanzar su canción más popular Collar de Perlas Finas, un alto funcionario intentó abusarla.

Aunque conocía el peligro que existía si reaccionaba mal (todo su trabajo posiblemente se iba a esfumar) no permitió que el hombre continuara con el abuso.

Por fortuna para la cantante su reacción no intervino en su carrera musical, además el apoyo de su mamá en ese momento fue crucial. Pero lo que a Marbelle le ocurrió sigue siendo un problema que desafortunadamente se sigue viviendo.

"Fue un momento en que me quedé sola con esta persona. Para mí fue muy difícil, porque no sabía cómo reaccionar, estábamos a días de lanzar ‘Collar de perlas’ y a días de hacer muchas cosas, y yo decía: ‘Dios mío, esto no me puede estar pasando a mí, porque si reacciono feo todo se puede ir para el carajo (…) Intentó (tocarme). Desafortunadamente, yo reaccioné de una forma muy agresiva. Yo le tiré lo que tenía encima y salí de la dichosa oficina", dijo.