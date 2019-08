La youtuber despejó las intrigas que varios internautas le han expresado por medio de las redes sociales. Luisa Fernanda W rompe silencio y habla de su vida personal

Luisa Fernanda W ha sido fuertemente criticada por su forma de guardar el luto al cantante Fabio Legarda y por su supuesto romance con Pipe Bueno. A pesar que en diferentes ocasiones ambos artistas han negado que mantienen una relación amorosa, los rumores no paran.

Como ejemplo, la influencer por medio de sus historias de Instagram respondió algunas preguntas que le hicieron sobre su vida personal y profesional.

Al principio, la paisa respondió algunos interrogantes sobre su primer sencillo musical, y su debut como cantante. Después, las preguntas fueron incrementando de nivel y reveló que es en lo que más se fija de un hombre.

"Que sea serio, que sea respetuoso, que luche por sus sueños, que me haga admirarlo y que me respete y me trate como una reina, si eso no pasa no me voy a enamorar nunca", expresó.

Para finalizar, Luisa rompió silencio a la pregunta que le han hecho constantemente: "¿Te volverías a enamorar?". Ella muy segura contestó que después de lo ocurrido no ha vuelto a sentir algo similar, sin embargo, no está cerrada a dicha posibilidad.

"Vamos a hablar en presente, en este momento de mi vida yo no me enamoraría por muchas razones, pero si alguien me llega a gustar o me llegar a parecer bonito, me parece lo más normal o lo más natural del mundo… si eso me llega a suceder, bacanísimo o si no pues también", afirmó.