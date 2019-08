¡Queda poquito! Chiqui Aguayo revela el especial significado del nombre de su hija

View this post on Instagram

Quiero agradecer a la @chicaguaio Que organizo él mejor baby shower sorpresa, gracias a todos los que estuvieron ahí llenándonos de amor! Amal, te amamos y te estamos esperando 🤰 estuvo todo tan lindo, que les quiero dejar los datos de todos estos emprendedores que trabajan con mucho amor❣ Decoración y producción @burbujaeventos Torta linda y riquisima @delijazz Fotografa seca y simpatiquisima @lissetteguzmanm Dulces exquisitos! @dulces_revinem Frutillas con chocolate una obra de arte! @aurifrutillas Pizarra bienvenida @deco_fiesta_ Globos @ohmyglobe_deco Árbol de los deseos Abuela chocha, @soaverito #babyshower #amor #mamirostrodetv #quedapoquito🤰🌈