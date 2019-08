Catherin Velasteguí cuenta todo lo que ocurrió en el accidente con su esposo David Reinoso

La actriz, Catherin Velasteguí se recupera favorablemente, tras haber sido intervenida quirúrgicamente y haber permanecido por algunos días en terapia intensiva, por el percance que tuvo con su esposo David Reinoso, mientras viajaban hasta la ciudad de Guayaquil.

La modelo habló en exclusiva para el programa de tv, 'De Boca en Boca'. Ahí, dio detalles sobre el accidente y aseguró que de todas las personas que estuvieron en la furgoneta, fue ella quien recibió la peor parte, ya que sus intestinos habrían sido perforados.

Hace una semana, Catherin salió del hospital al encuentro con su pequeño hijoquien lo esperaba en casa.una emotiva carta a su mamá, mientras se encontraba hospitalizada.

La actriz asegura, que son muy pocos los recuerdos que tiene del accidente y que el dolor que sentía en su cuerpo la hacía pensar lo peor. Sin embargo, ella nunca alejó de su pensamiento a su hijo y fue él, por quien le pedía a Dios, que le ayudara a recuperarse y seguir viviendo.

"Le suplicaba a Dios, que no me deje ir todavía, porque mi hijo me necesita; era lo que me acuerdo en ese momento".