La exprotagonista de RCN volvió a cautivar la atención de cientos de colombianos, pero no por su actuación. La barranquillera protagonizó un video viral donde aparece pelando a puños con un hombre. Exprotagonista de novela habló sobre el video viral donde aparece.

Gisselle Paola Rada Pérez es conocida por su participación en la última versión de Protagonistas de Nuestra Tele, en 2017. Aunque no ganó el reality de RCN sí se convirtió en una figura pública e impulsó su carrera como modelo.

En redes sociales la mujer no deja de llamar la atención, algo que le cobró factura en el bochornoso momento que vivió. Al parecer, luego de una noche de copas, la actriz peleó con su compañero (luego de que el en diferentes ocasiones la empujara). Como respuesta de la continua acción de su "amigo", ella le respondió con puños, por lo que él le respondió.

El acto causó indignación. Esto, por parte de las personas que estaban pasando por el lugar; hasta que un taxista grabó el video y lo compartió en redes sociales. Rápidamente, las imágenes se viralizaron y generaron cientos de comentarios.

Por otro lado, los internautas por medio de sus comentarios, afirmaron que la mujer solo quería protagonizar un escándalo para retomar su fama. No obstante, ella los confrontó por medio de un video que compartió en sus historias de Instagram.

"Yo estoy segura de que si usted estuviera en mi situación haría exactamente lo mismo. Yo no me voy a dejar maltratar por nadie, ni de un hombre o mujer, grande o pequeño", dijo.

Mientras esclareció el motivo de su actuación (ya que el hombre la había empujado constantemente) reveló:

"Estoy triste porque es una amistad que perdí. No me esperaba que esa persona me hiciera eso".