Qué significa ser 'pansexual', la orientación sexual con la que se siente identificada Miley Cyrus

Luego de que Miley Cyrus fuera captada besándose apasionadamente con una chica pocas horas después del anuncio de su separación de Liam Hemsworth tras ocho mese de matrimonio, muchos se preguntan de qué trata la orientación sexual con la que se identifica la cantante.

En muchas ocasiones, Miley se ha definido como una persona pansexual, pero ¿de qué trata la pansexualidad?

El término "pansexual" no es nuevo, de hecho, uno de los más importantes psicoanalistas de la historia, Sigmun Freud, lo utilizó en varias de sus investigaciones.

Miley Cyrus dejó a Liam Hemsworth y tiene un romance con una chica

La ex chica Disney definió su orientación como la posibilidad de amar a quién sea sin importar el género con el que se sienta identificado.

"Estoy abierta a todo aquello que conlleve consentimiento y que no involucre a un animal y siempre y cuando todos sean mayores de edad. Todo lo que sea legal, me parece bien. Vamos, estoy de acuerdo en intentarlo con cualquier adulto, cualquier persona mayor de 18 años que quiera amarme. No me identifico como chico o chica y no necesito que mi pareja se identifique como chico o chica”, explicó la famosa.

Ella no ha sido la única artista que dr ha definido como una mujer pansexual, Bella Thorne también generó polémica al decir que podía sentirse atraída por cualquier género.

Los sociólogos de la actualidad afirman que la definición que las famosas han aplicado es contemporánea y un poco diferente a la aplicada por Freud. Ellos lo han definido como omnisexualidad.

