"Estoy cambiada": La sincera reflexión de Camila Recabarren tras debutar como conductora de TV

Este ha sido un gran año profesional para Camila Recabarren. Hace unas semanas, la modelo debutó como conductora de televisión con Tu vida tu historia. Junto a Jean Philippe Cretton, dan vida al programa de conversación que se toma las tardes de CHV.

Ha sido un año de cambios y desafíos para la comunicadora. Así lo ha demostrado en redes sociales. Hace poco, compartió un sincera reflexión en su Instagram. "Siento que estoy cambiada. Y no hablo precisamente del físico, no hablo de lo externo, ni de lo superficial ¡Querer es poder! Voy con un rumbo fijo y claro junto a los míos … sin perder el foco", escribió Recabarren.

Su publicación no dejó indiferente a sus seguidores y le dedicaron cariñosas palabras a la ex Miss Chile. "Se nota lo mucho que has crecido", "me encanta tu programa, Camila", "te felicito y admiro tu postura frente a la vida", "eres seca, Cami, una mujer hermosa por dentro", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Pero no sólo en lo laboral le ha ido bien a Cami. En Instagram se muestra muy feliz con su pareja, Dana Hermosilla, y con su hija Isabella. Día a día, cautiva a los más de dos millones de seguidores con su vida y actividades.

