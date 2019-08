Tras la lección que la presentadora le dio al youtuber, él le recordó que su historia no fue muy diferente a la de ella hace algunos años. Nicolás Arrieta se enfrenta a Elianis Garrido y le recuerda su pasado.

Elianis Garrido estuvo en el ojo del huracán tras una de las recientes noticias que compartió en 'Lo Sé Todo'. Allí, la presentadora hizo referencia a las declaraciones que compartió Nicolás Arrieta luego de que lo detuviera la policía.

Por medio de sus redes sociales, el hombre denunció que fue víctima de abuso de autoridad por parte de unos policías que lo requisaron a la fuerza; sin conocer el motivo principal.

"Me tienen en contra de mi voluntad, me requisaron por la fuerza, yo solo estaba en un carro y no estaba haciendo nada", dijo Nicolás.