Niño de "Pasapalabra Kids" dijo que el reguetón era "denigrante" y defendió ramo de historia en colegios

Ayer en la tarde se estrenó el especial de Pasapalabra Kids, en donde se enfrentaron estudiantes de dos establecimientos educacionales. Constanza Guerra fue la representante del Liceo Bellavista de La Florida. La acompañó Karen Bejarano y el comediante Felipe Izquierdo.

Ignacio Toro fue el capitán del equipo contrario. Junto al alumno del colegio American Academy de San Bernardo jugó Camilo Huerta y Javiera Acevedo. Ambos estudiantes cursaban sexto básico y tenían 11 años.

Pero, sin duda, hubo un niño que se robó las miradas. Jorge es estudiante del colegio de La Florida y participó en algunas pruebas. El niño fue claro en dar su opinión sobre el reguetón cuando se iban a enfrentar en la prueba Palabras cruzadas.

Dijo que no le gustaba el estilo musical. "Lo encuentro muy denigrante para las mujeres. Yo nací de una mujer, me criaron mujeres. Lo encuentro muy denigrante", dice el niño. "Las letras dicen que las mujeres solo sirven como juguete sexual, que no sirven para nada. No le encuentro ningún brillo", añade. El comentario sacó aplausos en el público y en redes sociales.

Defendió el ramo de historia

También se refirió a la intención de sacar historia de la malla obligatoria en la enseñanza media. "La historia son nuestras raíces, si nos quitan historia nos cortan nuestras raíces, por lo tanto nuestro conocimiento va a quedar en ignorancia", dijo el estudiante de La Florida.

"Lo que creo personalmente es que los de la 'derecha' quieren sacar la historia para ocultar las cosas malas que hicieron en el pasado para estar donde están ahora", agregó.

Si los capitanes de cada equipo completaban el rosco, cada alumno se podía llevar un notebook para todo su curso. Si no completaban los 25 aciertos pero ganaban el programa, el premio era una gifcard de 50 mil pesos para sus compañeros y un notebook para los capitanes, mientras que el el líder del equipo perdedor se lleva una bicicleta y una gifcard de 30 mil pesos para el resto de su curso. Ninguno completó la prueba, no obstante, Cony del Liceo Bellavista La Florida ganó el capítulo.

Las intervenciones de Jorge no pasaron desapercibidas y fueron altamente comentadas en Twitter. Revisa las reacciones que dejó el especial de Pasapalabra Kids en redes sociales:

Muy entretenido. el programa

Jorge, el niño que opinó que deben mantener las clases de Historia, dice también que está en contra del Reggaetón por tratar a las mujeres como objeto.

