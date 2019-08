Critican a Aislinn Derbez por amamantar a su hija en público y Mauricio Ochmann sale en su defensa con contundente mensaje

View this post on Instagram

#tb Una de las cosas que más me ilusionaban y me emocionaban desde mi embarazo era la lactancia. Yo no creía que pudiera tener una lactancia exitosa, pero me empeñé en hacer todo lo que estuviera en mis manos por lograrlo. Mi madre no me pudo dar por falta de información y yo no quería repetir el patrón. Si tenía miedo, por todo lo que se dice de lo difícil y doloroso que puede ser en un principio. Como ya he dicho antes, los primeros 3 meses para mi fue muy difícil. Pero después todo se acomodó. La conexión que he logrado a través de la lactancia y el ver cómo repercute en su salud es de las cosas más hermosas que me han pasado en la vida. El informarme me ayudó a siempre seguir adelante. Nunca me sentí incomoda de dar pecho en público y quien me conoce y me ha visto sabe que lo sigo haciendo sin pudor alguno, hasta en juntas de trabajo! (no entiendo porque tendría que ser algo pudoroso 🤷🏻‍♀️😂). Hoy Kai sigue tomando su leche feliz a casi año y medio de edad y es de nuestros momentos favoritos del día… Las invito a compartir con las demás mamás los lugares y personas que les han ayudado a tener una lactancia exitosa 😍(a mi @centro_luperca me ayudó mucho a informarme en ese proceso.) #semanamundialdelalactanciamaterna 📸by @littleplumphoto