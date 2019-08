Faloon Larraguibel se queda en Chile para trabajar en la TV: "Si me voy, debo renunciar a todo"

Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda están juntos desde el 2014 y tienen tres hijos. A pesar de ser una de las parejas más consolidadas del espectáculo nacional, actualmente atraviesan un difícil momento, ya que el futbolista se fue a jugar fuera del país.

Esta temporada, Pineda fue presentado como uno de los refuerzos de Coquimbo Unido, pero no logró consolidarse como titular. Por esta razón, Pineda partió al extranjero. La semana pasada, fue presentado en el Atlético Bucaramanga de Colombia.

Esta no es la primera vez que el delantero se va fuera del país para unirse a un plantel internacional. El 2015 jugó en Córdoba de España, donde estuvo hasta el 2016, y el 2017 partió a Brasil, para ser parte del equipo del Vitoria.

Para despedirse, la ex Yingo le envió un emotivo mensaje. "Nuevamente aflora el mismo sentimiento. Parece déjà vu pero no lo es. Nuevamente te alejas de mí y tus hijos, nuevamente te vas para seguir cumpliendo metas y sueños. Nuevamente te vas para poder darles un buen futuro a tus hijos. Y, a pesar de que todo esto es absolutamente válido para dejarte partir, no puedo negar que se me parte el alma. Una parte de mi se va y ese eres tú. Te amamos por siempre, éxito en esta nueva aventura", escribió al padre de sus hijos.

Faloon se queda en Chile

Hace unos días se fue Jean Paul y su ausencia es tema para Faloon. Con tres hijos, el quehacer se vuelve más demandante. "Igual se fue hace poco y él me ayudaba mucho. Por ejemplo, cuando había que bañarlos, mientras los tenía en la tina él los secaba y les ponía pijama. O el tema de mudarlos, ahí nos turnábamos, me ayudaba mucho. Les cocinaba, los iba a buscar y dejar al jardín. Me hace falta, porque obviamente una se siente sola, es mi marido", sostiene a La Cuarta.

También comenta que los niños lo extrañan. "Se dan cuenta y me dicen 'pucha, se tuvo que ir al gol de nuevo', y lo echan de menos. Son muy regalones del papá, incluso ahora duermen conmigo, pero antes el que terminaba acalambrado era él", comenta.

La modelo descarta acompañar a su marido en el extranjero. "Sé que no quiere jugar en Chile, quiere aprovechar todo lo que pueda de jugar afuera. Si se debe ir a Colombia, lo hará. Además que siempre lo he seguido, pero en esta ocasión se me ha hecho difícil porque me estoy replanteando todo", argumenta.

Además, señala que viajar con él significa "seguir los sueños de otra persona, y una debe cumplir los sueños propios, por eso sigo aquí, si no me hubiera ido ya con él", menciona. "Si me voy, debo renunciar a todo esto y no quiero. No tengo ganas de perder todo lo que he ganado hasta ahora", agrega la modelo.

Faloon Larraguibel tiene proyectos en televisión. En Zona Latina "me ofrecieron el programa Bang, que es donde empecé en el canal, también Comilonas, que es un espacio de comida junto a Steffi Méndez. Además estoy con LQ, que es uno de tipo quiz", aclara en el diario popular.

