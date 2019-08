La foto familiar donde Mauricio Ochmann juntó a las mujeres más importantes de su vida

Mauricio Ochmann es sin lugar a dudas uno de los hombres más guapos del espectáculo mexicano. Pero además de ser un galán talentoso y carismático, es un padre y esposo muy dedicado.

No importa lo ocupada que esté su agenda, él siempre tiene espacio para pasar tiempo con esposa Aislinn Derbez y sus hijas Kailani y Lorenza. Así lo demostró en su más reciente foto, donde dejó claro que ellas son las mujeres de su vida.

Ya que Lorenza vive con su mamá y Aislinn y Mauricio están en constante movimiento entre compromisos y viajes, es muy complicado que el actor la tenga en casa para que conviva con su hermana Kai. Pero nada impide que cuando están juntos, disfruten al máximo. No importa si es una caminata por las montañas o una tarde en casa, ¡ellos son felices juntos!

"Me encanta estar en contacto con mi hija y que tengamos una relación abierta, de confianza; me gusta darle su lugar. Es muy importante que sienta que tiene un padre, no nada más un amigo. Como su papá, tengo que darle un buena lección de vida y enseñarle los límites. Lo que más me asusta es no llegar a ser un gran ejemplo para @lorenzao16. Sé que la voy a regar en algún momento ¡pero ojalá sea lo menos posible!", escribió el actor en una publicación de Instagram.