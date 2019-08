Melina Figueroa realiza potente reflexión sobre la maternidad: "Eso que ven nuestros hijos será su reflejo y motivación"

View this post on Instagram

¿Cual de los dos está más blanco?😂 Ni tiempo para el autobronceante jajaja. ¿Pero saben que es lo más importante de todo? En esta nueva etapa de ser mamás lo principal no es hacer las cosas de antes, sino, aprender a estar bien y feliz con uno misma. Queda claro que las cosas que hacíamos antes ya no se harán igual, muchas cosas que antes acostumbraba fueron quitadas de mi día a día. Pero eso no significa perder nuestra escencia, ni quienes somos. Significa adaptarnos a esta nueva versión, buscar la manera de sentirnos realizadas y felices, disfrutar de la maternidad y darle a nuestros hijos una imagen poderosa de mamá, una mamá feliz, fuerte, decidida, soñadora, valiente. Por que eso que ven nuestros hijos será su reflejo y motivación. Que hay días dificiles, claro los hay, que hay días que nos sentimos pérdidas y no sabemos por donde comenzar, también los hay. Es normal, aún antes de ser mamá tenía esos dias, sólo que se nos olvida. La vida es eso, encontrarnos, adaptarnos, buscar las cosas que nos hagan felices, y disfrutar de cada etapa. . . . ¿Cuántas se sienten así? #family #love #postpartum #baby