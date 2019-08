Marcelo Díaz y quiebre con Millaray Viera: "Vamos a estar para siempre unidos"

Hace unos días, se dio a conocer el quiebre amoroso entre Millaray Viera y el diputado Marcelo Díaz. En una entrevista con revista Paula, la animadora de Sabingo reveló que estaba separada del padre de su hija menor. La pareja mantenía una relación desde el 2012. Incluso, se les vio juntos en algunos eventos políticos. La actriz acompañó a su expareja al juramento que hizo como diputado de la República en el 2018.

"Es un momento muy complicado familiarmente hablando, pero es parte de la vida. Tengo la sensación de que las emociones no se contraponen, sino que se complementan. Entonces, a pesar de que estoy como cualquier persona que estaría en mi situación, trato de enfocarme en las niñas, en mi pega, y de disfrutar de esos momentos lo más posible, aunque las otras emociones también existan", señaló a la revista.

Si bien la relación llegó a su fin, la hija de Gervasio asegura que el término fue "en los mejores términos, siempre poniendo a las niñas por delante, súper alineados en cuanto a lo que será el futuro de ellas. Evidentemente no es un proceso fácil, pero yo siento que los dos vamos a estar bien", comentó.

"Es complicado, pero es parte de la vida y sé que lo vamos a llevar bien, en paz. Seguimos siendo familia finalmente (…) La responsabilidad de una separación es de ambos. Son muchos los factores, y el deber de seguir en paz y poniendo a las niñas por delante también es de los dos. Yo sé con quien me emparejé y sé que va a ser así", agregó.

Millaray tiene dos hijas. Julieta, la mayor, es hija del exvocalista de los Bunkers, Álvaro López. La más pequeña, Celeste, nació el 2017 fruto de la relación con el diputado.

"Como puede cambiar tanto la vida…": el comentario que provocó la molestia de Millaray Viera La comunicadora no dudó en responder

Marcelo Díaz se refiere a su separación

En el capítulo de hoy de Podemos Hablar, el parlamentario abordará la separación con la cantante y el duro momento familiar que atraviesa.

"He puesto fin a la relación que he tenido los últimos siete años. Y lo digo porque me parece que otra cosa habría sido incoherente, pero no es algo en lo que quiera profundizar. Milla (Millaray Viera) es una mujer maravillosa, es la madre de mis hijas, porque para mí su hija también es mi hija. Tengo un cariño profundo por ella, nos tenemos respeto mutuo. Todas las parejas tienen problemas y a veces lo enfrentan de una manera, otras veces de otra y vamos a estar para siempre unidos porque nos une el cariño que nos tuvimos y nos unen las hijas que tenemos", señala al programa de conversación.

En el episodio de hoy, Marcelo Díaz compartirá con Viviana Nunes, Berta Lasala, Paula Bolatti, Christopher Carpentier y Marcial Yagle.

El conmovedor mensaje de Marcelo Díaz tras confirmar separación de Millaray Viera El diputado publicó un emotivo mensaje en redes sociales

Te recomendamos: