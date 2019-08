La modelo sigue haciéndole frente a las críticas, pero generó una fuerte respuesta negativa. La polémica respuesta de Shannon de Lima que dejó pensando a más de uno.

Shannon es una de las modelos que más han dado de qué hablar en la prensa colombiana; esto luego de que se conociera que mantiene una relación con James Rodríguez.

Las constantes comparaciones entre la modelo y la exesposa del futbolista son pan de cada día en las redes sociales. Durante meses la venezolana solucionó en quedarse callada frente a las críticas, y eliminar algunos de esos comentarios.

No obstante, Shannon llegó a su límite y ahora accedió a contestar aquellas palabras negativas, que constantemente recibe.

En un de sus publicaciones aparece posando de perfil. Aunque ciento de usuarios de la red social la halagaron, hubo un comentario que le llamó la atención que decía:

A post shared by SHANNON DE LIMA (@shadelima) on Jul 9, 2019 at 9:42pm PDT

View this post on Instagram

Para sorpresa de muchos, la novia del jugador respondió:

"Siempre he querido maybe el año que viene".

Aunque normalmente la modelo es directa con sus respuestas, sus palabras generaron todo tipo de preguntas. Pues algunos interpretaron la respuesta como algo irónico, mientras que otros se preguntaron si, al igual que muchas mujeres también sufre de inseguridades con su cuerpo.

"Tienes la cara perfecta no más cirugías", "Esta no es tu mejor foto para la nariz, pero me parece que la tienes muy linda. Si te operas ojalá que no te cambie mucho tu cara porque la verdad tú eres hermosa así. Saludos", "No lo necesitas, eres bella, eres luz ", fueron algunos de los comentarios.