Wendy Vera venderá camisetas con las imágenes de sus 'memes'

No vengo a importunarle damita o caballero, amiwis o enemiwis. Apoye este emprendimiento comprando una de estas lindas camisetas, que servirán para entregar alimento bueno y saludable para esos perritos que afortunadamente sobrevivieron a al envenenamiento masivo sucedido hace pocos días en Quito. Solo $25 cada una. Transformemos el bullying en amor, que buena falta nos hace! Las camisetas las estaré entregando mañana, desde las 18:00, en Esmeraldas y Gómez Rendón, central del movimiento de la RC😍 #DiaMundialDelPerro