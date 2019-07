Nicolás Gavilán de "Pasapalabra" revela cómo ha cambiado su vida: "Aún no me acostumbro a sentirme observado"

Nicolás Gavilán es uno de los personajes más queridos de Pasapalabra. El joven de 21 años se ha ganado indudablemente el cariño del público. Sobre el afecto que le tienen los seguidores, dice que se ha preguntado la razón pero que no tiene respuesta. "Puede ser por lo callado… no sé", señala a LUN.

Con 42 capítulos disputados y 21 millones de pesos ganados, el estudiante de pedagogía en música es el favorito del público para llevarse el millonario rosco que está acumulado.

La gran cantidad de apariciones en el estelar de CHV han repercutido en la vida de Nico, sobre todo en relación a sus estudios. Cuando llegó, estudiaba pedagogía en música en la Universidad de Concepción, pero tuvo que interrumpir su formación profesional. El participante congeló su carrera universitaria para dedicarse a grabar los capítulos de Pasapalabra. "Estoy como en tercero y medio, pero ahora congelé porque el concurso me quita mucho tiempo", sostiene al medio escrito.

También reveló que estudia gratis porque tiene la beca Vocación de Profesor, que la obtuvo gracias a su alto puntaje PSU. "Es un alivio", reconoció.

Nico es furor en Pasapalabra pero también en redes sociales. Después de su primera aparición, pasó de 200 seguidores a tener siete mil. Ahora tiene más de 50 mil. "Me mandan mensajes de cariño y apoyo, salió más de una propuesta para salir pero no me atrae eso de conocer gente por Internet, recién me estoy atreviendo a eso, me gusta más en persona, se da más natural", comenta.

Sobre su situación sentimental, Gavilán aclara que "no estoy solo ni pololeando, hay algo, estoy andando hace dos meses. Se llama Natalia, es de Concepción y es profe de inglés", relata.

También contó qué ha hecho con la plata que ha ganado hasta el momento. "La tengo ahorrada, guardada, sólo me compré un auto, en realidad mi papá lo tenía y yo necesitaba un medio de transporte y se lo compré, es un Toyota Tercel color verde. Me costó un poco más de un millón de pesos , es de los años 90 y tiene repuestos fáciles de encontrar, está bueno", indica.

Si ganara el dinero acumulado, se compraría un departamento en Concepción y le daría el resto del dinero a sus padres, para que ellos vean qué hacer con él.

Junto al dinero que ha recaudado, también llegó el reconocimiento en las calles. Nico va al mall y le piden fotos. "Aún no me acostumbro a sentirme observado, prefiero que me hablen a que me miren tanto. La otra ve fui al cine en Concepción y me pidieron como 20 fotos. Aún no me acostumbro a eso, me cuesta", dice.

A pesar de todos los cambios, mantiene lo "silencioso". Sin embargo, esclarece que no es tan reservado como se ve en pantalla, aunque reconoce que es "callado y tímido". "Hablo más (fuera de la televisión), tampoco tanto, pero hablo… en el programa no hablo casi nada, respondo no más. Ahora me he dado cuenta que estoy como suelto, relajado, pero aún así no me animo a hablar. Yo creo que es porque están grabando, un poco de cobardía y por no decir algo estúpido. Una amiga me dijo que ahora tengo más personalidad… pero no sé", concluye.

"Pasapalabra": Duelo entre dos emblemáticos participantes se repetirá tras reclamo de "Soa" Ledy La profesora de Calama y el estudiante de pedagogía en música se enfrentarán hoy

Polémico duelo

El lunes se emitió un polémico capítulo en Pasapalabra. Nicolás Gavilán volvió y desafió a la emblemática participante "Soa Ledy". En el duelo ganó el joven de Hualpén, con 22 términos buenos y 3 errores, mientras que la profesora de inglés llegó a los 21 aciertos y 4 malas.

Todos pensaban que "Soa Ledy" iba a abandonar el programa, pero no fue así. Ayer ambos concursantes se volvieron a enfrentar ¿La razón? Después de grabar el capítulo, Ossandón reclamó a la producción que uno de los términos del rosco de Gavilán estaba incorrecto, siendo que lo dieron por bueno.

"T, padre y madre de uno de los bisabuelos de una persona", fue la definición que le dio Julián Elfelbein a Nico. El joven respondió "Tatarabuelo" y siguió el juego. Luego, gracias a unos mensajes que le llegaron a Ledy por parte del público presente, se dio cuenta que la respuesta que dio su contrincante estaba errada, ya que no era "Tatarabuelo", sino que "Tatarabuelos", en plural.

Gracias a esta equivocación, anoche estuvieron, nuevamente, ambos participantes. Ninguno logró llevarse el rosco, pero, finalmente, Gavilán ganó el capítulo. La educadora de Calama hizo 20 aciertos, mientras que el joven de 21 años cerró el rosco con 22 buenas.

