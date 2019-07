El Dr. Julio Cesar Cueva defensa de la organización Miss Ecuador, responde ante las declaraciones de la madre de Sonia Luna

El pasado 30 de julio, el representante jurídico de la organización Miss Ecuador, el Dr. Julio César Cueva habló para algunos medios de comunicación sobre la demanda legal que continúa con su procesos, en contra de la organización por parte de quienes aseguran que la organización hizo fraude a en el último certamen de belleza.

Cueva, también respondió directamente a los comentarios y declaraciones de la madre de Sonia Luna quien obtuvo el tercer lugar en el Miss Ecuador; la señora Sonia Menéndez.

La madre de Sonia asegura que las candidatas 'fueron obligadas' a firmar el contrato de participación del certamen. Además, de que ella y otras excandidatas del certamen también se han unido a la demanda, ya que durante la elección fueron víctimas de un supuesto sabotaje, que cambió radicalmente la decisión de los jueces.

Cueva aseguró que como toda organización, con patrocinio internacional, las candidatas están obligadas a firmar un contrato con cláusulas de confidencialidad y temas netamente relacionados con la marca Miss Ecuador sin embargo, hasta el momento los organizadores de este magno evento, no han hecho público dicho contrato.

"Nadie firme un con trato bajo amenaza". "Existe un contrato, que entre sus cláusulas que cada candidata lo puede revisar hasta tres veces; además, puede ir acompañada de un familiar y un abogado de su confianza.

También considera que las molestias de algunas candidatas y su familiares se deben a las altas expectativas que existen, durante el certamen y todos tienen su fanáticos, pero esto sucede en todo el mundo, en este tipo de concursos. Sin embargo, no existe ningún fraude, por este motivo, la organización no planea demandar a quienes confirmen este hecho, porque no existen pruebas y no hubo tan engaño.

No se tomarán tampoco ninguna acción en contra de Sonia Luna, ya que ella y su familia son quienes han decidido demandar a la organización y están en todo su derecho. Pero nada, afecta a la organización por lo que hasta el momento no se han mostrado prueba alguna de los fraudes de la organización.

Madre de Sonia Luna

La posición de la organización es neutral; han respondido libremente y con naturalidad a todas las preguntas que se las ha realizado con respecto a la demanda de Sonia Luna y algunas de sus compañeras.

Sonia Menéndez asegura que el proceso legal no tiene nada que ver con Cristina hidalgo, la actual Miss Ecuador, ya que ella también estuvo implicada en el fraude y su coronación no tiene nada que ver con el proceso.

Lo que ella y las demás jóvenes exigen es que se gafa justicia y se realicen este tipo de certámenes con claridad y sobre todo con transparencia. Las acciones legales en contra de la organización continúan vigentes, y la documentación ya se encuentra en proceso de estudio, en la ciudad de Guayaquil.

Relacionado