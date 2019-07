Daniel Betancourth: La mujer puede llegar hasta donde sus sueños la lleven

Para Daniel Betancourth, la mujer tiene la capacidad de llegar donde se lo proponga, de la mano de su sensibilidad e intuición, dos “armas letales” que, según sus palabras, muchos hombres ya quisieran tener.

Es por ello que el cantante ecuatoriano de 38 años celebra con mucho cariño ser parte de esta edición de aniversario que destaca las características de la Nueva Mujer ecuatoriana, que cada vez se renueva, pone sus retos al límite, se redescubre, se reinventa y muestra lo importante que es para su familia, su comunidad y para el país. ¡Frágil y fuerte a la vez!

En primer lugar, destaca el carácter diverso que enriquece y hace especiales a las ecuatorianas, el cual difiere en cada región. Según su opinión, la mujer costeña es más abierta, más fiestera, un poco más relajada; en cambio en la sierra, son más aguerridas, más serias y de carácter fuerte.

Sin embargo, considera que independientemente de su posición económica o su entorno, la mujer ecuatoriana puede llegar hasta donde sus sueños la lleven. Pero debe luchar ante su peor enemigo, ella misma, cuando tiende a ponerse trampas, límites o miedos que no le permiten explotar todo su potencial.

"La mujer ecuatoriana puede llegar hasta donde sus sueños la lleven. Pero debe luchar ante su peor enemigo, ella misma, cuando tiende a ponerse trampas, límites o miedos", señala.

Al respecto, las mujeres de su vida son una muestra del empuje que se necesita para salir adelante pese a las adversidades. Para él, sus pilares son su abuela y su madre, de quienes aprendió valores como la tenacidad, el emprendimiento, la sinceridad y la unión familiar.

Su abuela Teresita es quien lo guía, lo aconseja y acompaña todo el tiempo desde el cielo. “Sargento y un pan de dulce con azuquitar”, como la recuerda, le tocó tomar el camino de ser papá y mamá al mismo tiempo, de emprender y tratar de ser autosuficiente por excelencia.

En el presente, la misma fuerza se la dan su madre Guadalupe, “jefa máxima y cacique”, sus hermanas María Teresa y María Lorena, y su novia Yasmín. Nos cuenta que su relación con ellas es muy íntima, abierta y sincera, lo cual ha fortalecido su vínculo y los ayuda a crecer.

Para Daniel, la unión familiar y el cariño que los mantiene unidos se exterioriza gracias a ellas, que han inculcado esa costumbre de demostrarse cuánto se aman al dedicarse y compartir su tiempo, un factor que vale oro y es tan difícil de alcanzar con todas las actividades que implican su amplia trayectoria como artista. Los abrazos y las expresiones de afecto son parte indispensable para ellos.

En cuanto al amor, no siempre recibió un sí como respuesta y casi olvida contarnos sobre su actual relación. Como todos, Daniel también tuvo sus momentos de desilusión, pero no supo darse por vencido. Así ocurrió con Yasmín, cuando en tiempos de colegial la había invitado a una cita y ella le negó esa oportunidad. “Ahí era el mismo de ahora, pero con menos canciones”, aclara entre risas.

Sin embargo, tras varios años, poco a poco volvió a retomar el contacto con esta bella mujer argentina, que desde los cinco años vive en Guayaquil. Así surgió una relación tan bonita y espontánea que muestran de vez en cuando a sus fans con varias fotografías en sus redes sociales, donde muestran los momentos especiales que construyen juntos y la gran conexión que existe entre ellos. Ella es quien “me aguanta, me cuida, me engorda y me hace reír”.

Comenta que su relación es muy buena, se acompañan y aconsejan, pero sobre todo se ayudan mutuamente a ser mejores y disfrutan siendo ellos mismos, lo cual es primordial para el éxito de una pareja.

¿Formará algún día su propia familia?

Bromea diciendo que cuando trata de contar sus planes a Dios, “él se le ríe un poco”. El tiempo de Dios es perfecto, afirma, y en cuanto él decida se hará realidad y podrá verse en una hamaca, junto a muchos niños, muchos perros y mucha comida.

Por ahora, sus proyectos en Ecuador lo mantienen muy concentrado y Guayaquil es por el momento su hogar. Entre agosto y septiembre presentará un nuevo sencillo, del cual mantiene los detalles en reserva para sorprender a sus fans al culminar la producción.

Y aunque sigue viajando a Miami para estar al tanto de las nuevas tendencias musicales, nos revela que el talento de los jóvenes ecuatorianos es una de las principales razones para permanecer en el país. Una de sus metas es seguir trabajando y haciendo industria con esta “camada” de nuevos artistas que están demostrando que no solo tienen talento, sino también una voz, un mensaje y mucho que dar.

Y en cuanto a ese Daniel que no se muestra al público, al que le encanta comer, leer, ir al cine, jugar fútbol y tenis, y el chocolate, también nos confiesa que disfruta los momentos en que “su perro lo saca a pasear”.

Este “animal lover” confiesa que no solo se trata de ser animalista, sino de ser humano. “Ellos nos enseñan muchísimo sobre el amor incondicional, de la entrega total y sin reservas, ya que nacieron con esa virtud tan hermosa. A nosotros nos toma años encontrar esa felicidad que ellos ya la tienen y buscan compartir con alguien que los ame igual”, expresa.

Un consejo con amor

Como parte de esta búsqueda, Daniel hace énfasis en la necesidad de escuchar nuestra voz interior. El corazón siempre los va a llevar por el camino correcto, no importa cuál sea.

“Aún las malas experiencias siempre serán una lección, así que entréguense por completo, den todo de sí, y van a ver lo lejos que llegan”, finaliza.