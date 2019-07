Patricia Maldonado y el debut de Cata Pulido en su café concert: "Todos se mataban de la risa"

Cata Pulido ha dado que hablar durante estas últimas semanas. Luego del altercado con Carabineros que fue viralizado, la actriz fue desvinculada de La Red. La ex panelista de Intrusos fue interceptada por negarse a pagar una multa al no llevar cinturón de seguridad puesto, mientras manejaba camino a Farellones. Entre forcejeos y gritos, Pulido se fue detenida.

Pero parece que el panorama va mejorando para la involucrada en la polémica. Hace unos días, publicó una fotografía en la que aparece con Patricia Maldonado y Raquel Argandoña sobre un escenario. La mujer estuvo ensayando de manera privada con las conductoras del programa radial Sin Límite para ser parte de su café concert. Y, finalmente, la noche de este sábado tuvo su debut en el Enjoy Santiago.

"Lo importante es avanzar", dijo en su cuenta de Instagram. Además, hoy invitó a sus seguidores a asistir a la función de este viernes 2 de agosto.

Patricia Maldonado publicó unas palabras tras la presentación de Las Viejas Juliás que se realizó el fin de semana. "Muchas gracias al público que nos acompañó hoy día (27 de Julio), en el Enjoy Santiago. Estamos felices. A tablero vuelto", escribió la panelista de Mucho Gusto.

En conversación con Página 7, Maldonado contó las razones que tuvo para incorporar a Pulido en su café concert. "A la Cata la conozco hace tiempo, trabajamos juntas en el Yo Soy de Mega y le tengo un gran aprecio. Vi lo que le pasó y me dio mucha pena porque fue un día malo. La llamé inmediatamente y le dije que si bien yo no estaba de acuerdo con lo que había ocurrido, sí le prestaba mi hombro, que si necesitaba algo contara conmigo y nos tomáramos un café. Y así fue", sostuvo la cantante.

A raíz de la polémica con los uniformados, la comunicadora se unió al equipo de Las Viejas Juliás. "Me llamó y me dijo que estaba sin pega. Ahí yo pensé 'tengo que aprovechar esta movida, como dueña del espectáculo nos podemos reír de esto'. Le sacamos partido y le damos la oportunidad que ella se merece", señala.

Paty dice que la nueva incorporación fue un gran acierto. "Me felicité yo misma porque todos se mataban de la risa", cuenta. Además, indica que no es la primera vez que le saca partido a una situación difícil para llevarla a la comedia. "Generalmente yo le voy sacando provecho a lo que va ocurriendo. Hemos sumado la funa que nos hicieron en San Antonio, el despido de la Raquel. Me dejan las cosas rebotando, cada vez que pasa algo me dan material", agrega.

