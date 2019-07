El vestido de Mónica Rodríguez que se robó miradas en redes sociales:

View this post on Instagram

Mi rojo de Anoche… ❤️ … y para quienes me pidieron los datos de mi vestido etc., acá se los dejo: Vestuario: @carolinaestefan 👗 Accesorios: @gladys_rivera_design Maquillaje y peinado: @andycasallas Sandalias: @mango Evento: @lg_colombia Agencia: @tatianazuluagal 💜