"Nuevamente te alejas de mí": Faloon Larraguibel se despide de Jean Paul Pineda por viaje a Colombia

Faloon Larraguibel y Jean Paul Pineda están juntos desde el 2014 y tienen tres hijos. A pesar de las polémicas, rumores de infidelidad y supuestos quiebres amorosos, se han consolidado como una de las parejas más queridas del espectáculo nacional.

Esta temporada, el jugador de fútbol fue presentado como uno de los refuerzos de Coquimbo Unido, pero no logró consolidarse como titular. Por esta razón, Pineda partió al extranjero. Este domingo, fue presentado en el Atlético Bucaramanga de Colombia.

Esta no es la primera vez que el delantero se va fuera del país para unirse a un plantel internacional. El 2015 jugó en Córdoba de España, donde estuvo hasta el 2016, y el 2017 partió a Brasil, para ser parte del equipo del Vitoria.

Ante la partida del futbolista de 30 años, la ex Yingo publicó un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram:

"Nuevamente aflora el mismo sentimiento. Parece déjà vu pero no lo es. Nuevamente te alejas de mí y tus hijos, nuevamente te vas para seguir cumpliendo metas y sueños. Nuevamente te vas para poder darles un buen futuro a tus hijos. Y, a pesar de que todo esto es absolutamente válido para dejarte partir, no puedo negar que se me parte el alma. Una parte de mi se va y ese eres tú. Te amamos por siempre, éxito en esta nueva aventura", escribió Faloon Larraguibel al padre de sus hijos.

Te recomendamos: