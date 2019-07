María Gracia Omegna comparte por primera vez una foto de su embarazo y muestra su crecida "pancita"

María Gracia Omegna y Gonzalo Valenzuela serán padres. Ayer, fue la primera vez que la actriz publicó una postal en la que deja ver su avanzado embarazo. "Silencio y estiramiento", escribió junto a la fotografía en donde se ve su crecida "pancita".

La noticia de que la actriz estaba embarazada no había sido confirmada por la pareja. Existían rumores al respecto. Sin embargo, fue Diego Muñoz, amigo cercano de Valenzuela, quien corroboró la información en abril de este año. "Sí, es verdad", dijo el actor sobre el momento que se encuentra viviendo la pareja.

En el 2015 comenzaron una relación, cuando ambos actores protagonizaron la teleserie de Mega Amor a la deriva. En diciembre de 2017 la pareja sufrió un quiebre, pero la retomaron la unión luego de unos meses.

Para María Gracia Omegna, este es su primer embarazo. Por otro lado, Gonzalo Valenzuela ya tiene dos hijos, Silvestre y Alí, que nacieron de la relación que tuvo el futuro papá con Juana Vial, actriz argentina.

En agosto del año pasado, el actor habló con Nueva Mujer sobre si sería padre otra vez. "No lo sé, ahí veré. Son cosas muy privadas que no me gusta conversar mucho", dijo en aquella ocasión.

