Ignacia Allamand sobre el quiebre con Tiago Correa: "Yo en diez días estaba fuera de la casa, fuera del país"

Este viernes, Chilevisión emitirá un nuevo capítulo de Podemos Hablar. El espacio da la instancia para que sus invitados hablen de experiencias personales y cuenten detalles inéditos de sus vidas. Mañana los famosos que irán al programa serán Nicolás Monckeberg, Eliana Albasetti, Felipe Ríos, Rafael Olarra, Pamela Leiva e Ignacia Allamand. Esta última habló sobre su mediático quiebre con Tiago Correa, según el adelanto publicado por CHV.

"Cuando por fin obtuve la respuesta que quería, que era la confirmación de lo que yo sospechaba, la primera palabra que salió de mi boca fue gracias", comenzó diciendo la actriz, refiriéndose a una infidelidad de su ex esposo. "Gracias porque no estoy totalmente loca, entonces ahora puedo salir adelante con mi vida y ya no me tengo que internar en el psiquiátrico", agregó.

"¿Tiago se arrepintió?", le preguntó Julián Elfenbein, conductor del programa. "No sé, tendrías que preguntárselo a él", le dice Ignacia Allamand. "Ese fue el momento en el que yo hice el corte y de ahí en adelante fue solamente salir de ahí, separar las cosas prácticas y salir adelante", asevera.

Por otro lado, prefiere no hacerse cargo del proceso personal del actor involucrado ."¿Ese corte él lo aceptó?", insistió el animador. "No hubo opción. No había nada que él pudiera hacer al respecto. Yo en diez días estaba fuera de la casa, fuera del país", dijo la ex pareja de Tiago Correa.

