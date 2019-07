Leo Méndez Jr. se lanza contra su padre: "Jamás hubo una relación real de padre e hijo"

View this post on Instagram

Hoy mi padre (nosotros) hemos recibido un premio al mejor "amigo HBTQ o LGBT". Yo lo llamaría al Papá del año. Ya que en todo momento desde el primer momento ha sido la persona número uno en apoyarme y entregarme esa valentía en querer ser yo mismo junto a mi familia. Este premio se lo dedico a todos esos jóvenes que se atreven a ser si mismos sin miedo a ser juzgados. Sin miedo a ser golpeado por el que piense diferente. Aspiremos a TOLERANCIA ! GRACIAS @_mendezofficial viejo lindo! y obviamente a @qxse por este hermoso premio. FELIZ! ♥️🥰 Jag är oerhört tacksam för att ha den pappan jag har, du, @_mendezofficial är en otrolig "superhjälte" i mina ögon. Har varit så otroligt glad för att jag har haft den stöd och kärlek jag alltid behövt ifrån dig sen dag 1! De här priset är för alla ni som vågar att vara er själva. Ni som inte går runt med rädsla för att vara lyckliga ! Jag är så stolt över dig @_mendezofficial pappa min! Jag vill också tacka alla er som röstade på min pappa (oss). Så glad ! ♥️🥰 🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪. Hair: @harleksolna Lashes: @the.7.beauty Makeup: #byme. Clothes: @riverisland