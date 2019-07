Continúan comentarios negativos hacia a la nueva Miss Ecuador 2019

View this post on Instagram

“Seamos siempre felices”✨ ••• Producción y dirección: @williamherreraagenciamodel Vestuario y estilismo: @ninotouma Makeup: @mabeatrizcmakeup Accesorios: @mbjewelry_ Hair: @giovillon @lourdes_bv Fotografía: @aldomorbioni Locación: @hotel_del_parque