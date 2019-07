Esposo de reina de belleza infiel dice que la perdonó y que él es el único culpable de lo sucedido

"Los seres humanos no somos perfectos y no debo juzgar a las personas por sus errores y si yo los cometo, por qué no pueden otros hacerlos", le dijo John Jairo Martínez a "La Red". Él es el esposo de Eleonora Useche, quien fue sorprendida por él en la habitación.

Ella estaba con Mister Mundo Colombia, Elías Lacouture. El escándalo fue tal, que tuvo que intervenir la policía.

Martínez afirma que él decidió reconciliarse con su esposa.

Dijo también que comenzó a buscar a Dios y que el error que cometió fue ponerla en medio del escándalo público. "Me duele porque nos han juzgado, mis hijos están por el piso, mi esposa igual". expresó.

De esta manera, la pareja entró en etapa de perdón, terapias y reconciliación. Martínez contó que hicieron un viaje, porque sus problemas los estaban separando y quienes más sufrían eran sus hijos. Según John Jairo, Dios los unió. Llevan 11 años de casados y planean continuar con su matrimonio.

"Agradezco que esto me haya pasado. Dios me enseñó a recapacitar y a amar más a mi mujer, lo más importante. Amar a mis hijos, mi hogar. Lo mismo para ella, que se dio cuenta de que sin hogar, se destruye la persona", afirma.

Por su parte, Elías Lacouture afirma que ella estaba cohibida por su matrimonio, pero "la tentación siempre gana y por eso pasó lo que pasó", expresó cuando se le entrevistó.

John Jairo contradice esto, diciendo que él fue quien comenzó a perseguirla y por eso le reclamó a su esposa, porque temía lo que él pudiera hacer. Dijo que no vio nada de todos modos.

Por otro lado, Elías afirmó que este lo amenazó. John Jairo lo contradice. Afirma que él es "indefenso y que no toca a nadie". "Lo que crea él, lo creerá él solo", expresó.

