Estas son las voces latinas que le darán vida a los personajes de El Rey León

The Walt Disney Company junto a “Lion Recovery Fund” de “Wild Life Conservation Network” anunciaron la campaña “EL CICLO SIN FIN” para duplicar la población de leones hacia 2050 y así ayudar a proteger el ciclo de la vida. Para colaborar tú también, solo tienes que subir una foto de un amanecer/atardecer con los hashtags #ElCicloSinFin y #ElReyLeón. Por cada publicación con perfil público, Disney donará usd5 hasta usd50.000 a la fundación @LionRecovery 🦁👑 Para más información puedes visitar: www.compromisodisney.com/