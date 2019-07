Pangal Andrade y Pedro Astorga viajan a China para competir en el Mundial de Rafting

View this post on Instagram

Que locura han sido estos días previos al mundial de rafting, pero aquí estamos abordando el vuelo hacia Francia y luego china para representar a nuestro querido chilito en el mundial de rafting . Gracias gracias a todos los q me ayudaron a resolver el problema que le pudimos encontrar solución y en especial a @rene_alcayaga que solo decir eres grande. Y aprovecho de dejarles el medio dato. Les tengo notición, ahora al pagar con mi tarjeta Visa los pasajes, recibo de forma gratuita, protección contra el retraso del equipaje por parte de la aerolínea. ¡Gracias #VisaSignature! @emporiosiete #viaja #relajate #aprovecha #chile #vamoscontodo @hydra_outfitters