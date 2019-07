"Tiene la entrada prohibida": Nano Calderón hace fuertes descargos en contra de Raquel Argandoña

"Les quería pedir que no me relacionen ni pregunten ni nada por el estilo por mi vieja. Lamentablemente mi vieja tiene una mentalidad tan estúpida que prefiere hacer de su vida un circo con tal de que le caigan unas lucas. Muchos me preguntan que si veo sus videos que está sacando, que si saldré con ella en alguno, etc. La respuesta es no". Así fue como empezaron los descargos de Nano Calderón en contra de su madre, Raquel Argandoña, a través de su cuenta de Instagram.

El hijo de la "Quintrala" asegura que no pretende mostrar una "realidad falsa". También cuenta que hace un tiempo le ofrecieron participar del "chiste" que fue "Las Argandoñas" pero que dijo que no, y que hasta el día de hoy no se arrepiente.

"Ahora con esas cagás de videos de Youtube, en los cuales mi vieja pide que digan tal cosa… etc, para que la gente diga 'oh, qué entretenido el día a día"". Nano asegura que su madre le pidió que saliera en los nuevos videos, pero se negó nuevamente. Sin embargo, asegura que su madre lo usó para el nuevo video que estrenó esta semana en su canal digital.

"Ahora en este último que subió, supongo habrá supongo habrá conseguido a alguien de un Camaro amarillo para hacer parecer que soy yo y que íbamos saliendo y yo me iba para tal lado", señala. Incluso, compartió una imagen de su auto con el que sale en el video de Argandoña para demostrar que no son el mismo.

El joven dice que esto es para hacerle creer a la gente la realidad que "ella cranea". Además, relata que la ex panelista de Bienvenidos le pidió ir a su departamento, "cosa que acepté y al final me enteré que vendría con cámaras. Ahora ya tiene la entrada prohibida y en su vida va a volver a poner un pie en mi depa".

También quiere aclarar que no ha salido ni saldrá en los videos de su madre "porque yo sí tengo cabeza y no necesito hacer a todo el mudo wn y vivir en una farsa por unas cagadas de lucas", indica.

Luego, recriminó el trabajo de de Raquel. "Todo la vida he dicho que cualquier pega es mejor y más digna que apoyar la raja todo el día en una silla de un programa hablando weas de los demás, metiéndose en la vida de otros", asevera. "Estas cosas que inventar weas del otro para llamar la atención es algo que hace de toda la vida", agrega.

El hijo de Hernán Calderón dijo que hacía público su descargo porque, según él, no se puede hablar en privado, ya que su mamá rechaza las llamadas y no contesta los mensajes. Incluso, "estoy seguro de que esto (la publicación) le va a alegrar por un lado", afirma.

"Respecto a mi vieja, yo no paso tiempo con ella y no tengo el más mínimo interés de volver a compartir con alguien así. (…) Estén claros que yo jamás tendré algo que ver con algo relacionado a ella. Cualquier cosa futura que diga o llore o haga será otro show más para su colección", concluye.

A continuación, revisa las declaraciones de Nano Calderón:

