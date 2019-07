El sufrimiento de Catalina Pulido: "Estuve una semana entera mordiendo el cojín de mi cama con ganas de matarme"

Hace más de una semana, Catalina Pulido protagonizó un altercado con Carabineros. El hecho fue registrado en un video y rápidamente viralizado. La actriz se enfrentó a los uniformados en el camino a Farellones por no llevar cinturón de seguridad. Tras negarse a pagar la multa, fue detenida y terminó lesionada de su codo.

La polémica continuó durante la semana y finalmente fue desvinculada de "Intrusos" de La Red. Pero el altercado no quedó ahí, ya que Alejandra Valle criticó el fin de semana a Carabineros y Catalina Pulido, lejos de "prestarle ropa", asumió su error.

"Lamento profundamente las declaraciones poco afortunadas de la Sra. Valle sobre Carabineros de Chile. En ningún momento representan mis pensamientos sobre dicha institución, a la cual respeto profundamente, y a la que lamentablemente ofendí en un momento de angustia frente a una detención y/ a una infracción de tránsito que cometí", fueron parte de sus palabras.

Volvió a la TV

Este viernes, Catalina Pulido regresó a la televisión. El matinal "Bienvenidos" de Canal 13 la recibió y conversaron largamente del episodio y todo lo que le ha traído la polémica.

"Para mí este tema ya se cerró. Yo pedí las disculpas de forma privada, de forma pública. No tengo nada en contra de Carabineros", partió diciendo ante las preguntas de los conductores. “Yo estuve una semana entera mordiendo el cojín de mi cama con ganas de matarme. Estuve mal. No puedo seguir dándole vuelta a una cosa que estoy tratando de superar”, añadió la actriz.

Notoriamente afectada, Catalina Pulido aseguró ser una mujer "súper sensible y frágil". Además, explicó que esto le llegó en un mal momento, ya que tiene un problema familiar en tribunales.

Tengo una persona muy cercana a mi entorno que durante 21 años se ha dedicado a hacerme la vida imposible… y colapsé”, dijo, agregando que "no le había tomado el peso, y ahora exploté porque en los últimos cuatro meses se volvió a hacer más reiterativo, más significativo”.

La cesantía

La actriz también tuvo palabras a su despido de La Red. “Estoy muy mal, perdón. Yo no nací en cuna de oro. Tengo miles de problemas igual que todo el mundo. Soy la que mantengo mi casa. Quedarme sin pega es una gran carga para mí, porque además a mí no me ayuda nadie. Además de otras agresiones, sufro mucho violencia porque yo tengo a nadie que me esté poniendo el hombro y sustentando", sentenció.

Cata: “yo me sentí frustrada y en ese minuto sobre reaccioné, estoy súper estresada, tengo un gran problema familiar” Posted by Bienvenidos on Friday, July 19, 2019

