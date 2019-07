"En los hombres es más 'aceptado' envejecer": La reflexión de Fran Undurraga sobre el viral de moda

View this post on Instagram

Obvio que tenía que usar la app de moda! Pero más allá de que es chistoso, nos muestra cómo podemos tomar la vejez… veo que en los hombres es mucho más “aceptado” envejecer que en las mujeres… Me doy cuenta también que mientras envejeces esta sociedad que rinde culto a la belleza y juventud eterna, comienza a quitarte tu valor como persona… y quizá lo más importante de todo es el miedo que tenemos de estar tan cerca de la muerte y pensar en todas las cosas que pudimos haber hecho “estando jóvenes” y que no hicimos… y a ti que te produce saber que vas a envejecer? 👵