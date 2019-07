La presentadora compartió una reflexión que dio rienda suelta a la imaginación de sus seguidores. El trino de Carolina Cruz que dejó confundidos a sus seguidores en Twitter



Carolina ha demostrado en más de una ocasión que una de sus redes sociales favoritas es Twitter. Allí, la presentadora no solo comparte su punto de vista sobre algunas problemática sociales, también lo hace para compartir algunas reflexiones.

Como suele hacer, la modelo escribió unas palabras muy profundas sobre tomar decisiones en el ahora, para que después no haya arrepentimiento.

No quiero despertarme 20 años después, en la noche y decir: no soy feliz, esta no era la vida que quería.

Y darme cuenta de que la vida se me ha ido.

— Carolina Cruz Osorio (@carocruzosorio) July 18, 2019