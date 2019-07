El futbolista sigue presumiendo su casa por medio de redes sociales. Ahora, el jugador compartió con sus más de 42 millones de seguidores un atardecer que cautivó a más de uno. El espacio de la casa de James Rodríguez que ha cautivado a los internautas.

James por más de dos semanas ha disfrutado su estancia en la casa que tiene en Medellín. Allí ha compartido tiempo con su hija, Salomé, su familia y amigos (ya que celebró sus 28 años en su residencia). Y es que parece que el 10 se la Selección Colombia no quiere acabar sus vacaciones, ¿qué mejor que descansar en su casa?.

James Rodríguez presumió lujosa terraza de su casa en Medellín:

En esta ocasión compartió una imagen donde aparece contemplando el atardecer desde la terraza de su hogar, donde tiene una imponente vista de la capital de Antioquia.

Además compartió en sus historias de Instagram el momento preciso donde el sol se oculta.

"El rey de Medellín", "Un buen líder sabe que cada vez que sube un escalón de triunfo, debe subir dos de humildad", "Increíble, me encanta", fueron algunos de los comentarios de los usuarios en redes sociales.

Además, recordemos que durante una entrevista para el programa de televisión 'The Suso's show', el 10 de la Selección Colombia abrió las puertas de su casa. Allí el jugador hizo un tour guiado por él.

El futbolista demostró algunos de los 18 títulos que se le han otorgado a lo largo de su carrera. Pero uno de los lugares que más llamaron la atención fue la sala de cine con la que cuenta dentro de su casa.

El lugar tiene sillas reclinables, una pantalla gigante y sonido de lujo, que fue puesto a prueba cuando vieron algunos de los saludos que le enviaron al paisa por medio del programa del humorista.

La piscina es otra de las mayores atracciones con la que cuenta en su casa, y, sin duda, no podía faltar la cancha de fútbol donde el deportista pasa tiempo junto a sus amigos.

Durante el programa también confesó que hay cosas simples que no puede hacer porque sus fans no lo dejan, como ir al supermercado o simplemente ir al centro comercial; desde hace 7 años James no va a un centro comercial y desde hace 5, aproximadamente, no va de compras a un supermercado.

Te mostramos en video: