La foto de Luisa Fernanda W por la que sus seguidores están preocupados

La youtuber llamó la atención con esta fotografía de su cuenta de Instagram. Luisa Fernanda W sorprende por foto donde se ve "demasiado delgada", según algunos seguidores.

Luego de la muerte de Legarda, todas las miradas están sobre la joven influenciadora. El comentario más reciente proviene de quiénes le preguntan por qué está tan delgada.

Hace unos días, al leer estos mensajes, Luisa decidió explicar lo que sucede, y se refirió a un cambio en su dieta.

"Si me hablan de gustos personales, por mi salud hace varios meses dejé ciertos alimentos que no le hacen bien a mi cuerpo. Por ejemplo, TODOS LOS LÁCTEOS y las carnes ROJAS, mi cuerpo sí ha cambiado mucho, estoy más delgada y mi cuerpo está mucho más tonificado. No he dejado de alimentarme bien y hacer ejercicio por lo menos cinco veces a la semana", explicó.