Despiden a Cata Pulido de La Red tras altercado con Carabineros

La detención de Catalina Pulido tras protagonizar un altercado con Carabineros sigue dando de qué hablar. Y es que el incidente ocurrió luego de que la actriz se negara a pagar una multa por no llevar puesto el cinturón de seguridad, mientras manejaba por el camino a Farellones.

No obstante, un video del momento se viralizó rápidamente, y en cuestión de horas, se convirtió en el tema más comentado del día.

Esto se debió a lo complejo de la situación. En la secuencia Pulido exigía que le pasaran sus documentos entre gritos y forcejeos. "Pásame mi carnet. Esto es un abuso de poder", repite en reiteradas ocasiones.

La comunicadora dijo que no llevaba cinturón de seguridad puesto porque "es camino de montaña. No se puede estar con cinturón, porque si me desbarranco me tengo que tirar". Y posteriormente, en un segundo video viralizado se muestra el momento de la detención de la actriz.

"¡Me sacaron el codo! ¡Ay, mi codo! ", gritaba mientras Carabineros procede a llevarla al carro policial. "¡Por favor, me duele mi codo!", dice alterada.

La Red decide despedir a Catalina Pulido tras polémica con Carabineros

Luego de que el pasado domingo Catalina Pulido fuera detenida, en primera instancia por no usar el cinturón de seguridad, el canal privado tomó una dura determinación contra la panelista de "Intrusos".

"La Red informa que tras los lamentables hechos ocurridos el pasado domingo 7 de julio entre la panelista de Intrusos, Catalina Pulido y Carabineros de Chile, la señal ha decidido poner fin al contrato civil que existía entre ambas partes.

Si bien ha sido duro, tanto para el equipo como para la estación, por el cariño y gratos momentos compartidos, la compañía tiene un compromiso con sus audiencias, transmitiendo valores como la tolerancia, entre uno de sus pilares.

Como medio de comunicación, La Red contribuye a conectar al país a través de contenidos con estándares editoriales que buscan representar y entretener a los chilenos. Agradecemos a Catalina Pulido su compromiso y profesionalismo durante el tiempo que prestó servicios a la estación. Asimismo, deseamos todo el éxito en los proyectos que asuma en el futuro".

Noticia en desarrollo