"Ni yo me soporto": José Antonio Neme por repetición de capítulo de "La Divina Comida"

Ayer se emitió, nuevamente, en CHV el capítulo de La Divina Comida en el que participaron la tía Yoli, Karla Constant, José Antonio Neme y Jean Philippe Cretton. El episodio se estrenó en octubre del 2017. Sin embargo, todavía genera comentarios, sobre todo por el el comportamiento del conductor de noticias.

En aquella ocasión, fue duramente criticado por su desempeño en el programa. Cuando Cretton sirvió erizos, Neme no ocultó su desagrado. Luego, el animador de Viva La Pipol llevó merluza a la mesa. El periodista le preguntó si no tenía otro pescado, en tono irónico.

Tras la primera emisión del capítulo, José Antonio se disculpó a través de Twitter. "Tienen razón me equivoqué", publicó en su red social. "Reiteró públicamente las disculpas que ofrecí en privado. Los errores se asumen", agregó. Además, dijo que él mismo se hubiera echado de su casa.

Hola a todos!! Tienen razón me equivoqué con @jpcrettino y reiteró públicamente las disculpas que ofrecí en privado. Los errores s asumen. — Jose Antonio Neme (@jananeme) October 29, 2017

Pese a lo descarnado de TW en este caso sus trolleos corresponden porque hasta yo me hubiera echado de mi casa!! 😬 — Jose Antonio Neme (@jananeme) October 29, 2017

Ante la nueva repetición del conflictivo capítulo de La Divina Comida, José Antonio Neme utilizó la misma red social para hacer sus descargos cuando un usuario lo increpó. "Te aclaro dos cosas: soy así de plomo y francamente me da lo mismo porque mi trabajo consiste en informar y no en entretener…y vivo plenamente feliz con animales. Y dos, @chilevision me debería pagar un derecho por repetir ese capitulo por sexta séptima u octava vez", escribió.

Hola! T aclaro dos cosas: soy así de plomo y francamente me da lo mismo porque mi trabajo consiste en informar y no en entretener…y vivo plenamente feliz con animales..y dos @chilevision me debería pagar un derecho por repetir ese capitulo x sexta séptima u octava vez https://t.co/UQigctJEuC — Jose Antonio Neme (@jananeme) July 10, 2019

También utilizó su cuenta de Instagram para referirse a la situación. "Antes que alguno de ustedes ocupe parte de su tiempo en poner un comentario o hacerse preguntas respecto al capítulo, les aclaro que soy absolutamente insoportable. Ni yo me soporto. Por eso vivo plenamente feliz con animales y no estoy dispuesto a compartir mi casa con nadie más. Invito a muy poca gente que me conoce y me soporta", sostuvo en un video que compartió.

"Mi trabajo consiste básicamente en informar y no en entretener. A mí no me pagan por ser simpático, porque nunca lo he sido. Así que les agradezco que hayan disfrutado, quizás, de un nuevo capítulo", concluyó.

