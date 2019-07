La tierna forma como Laura Acuña celebró el cumpleaños de su hijo Nicolás

View this post on Instagram

Hace un año llegaste para llenarme de dicha, hace un año me regalas una sonrisa todos los días, hace un año supe que serías tan especial, tan amoroso, tan bendecido, tan noble , tan divertido . Nicolás , eres especial, eres un niño con un ángel único y poderoso. Serás grande , fuerte , exitoso y bueno. Estás hecho para grandes cosas. Hoy se cumplen 100 años de la coronación de Nuestra Señora del rosario de Chiquinquirá como reina de Colombia y te encomiendo a ella como desde que estabas en mi barriga, para que guíe tus pasos y te ayude a lograr todo lo que te propongas en tu vida. Ha estado contigo desde que naciste, te lo puedo asegurar. Crece amor mío, crece fuerte. Y ten presente que SIEMPRE, al lado de tu mano, encontrarás la mía. Feliz primer año de muchos , muchísimos más.🙏🏻 . . NICOLÁS🚀 #ElAmordemiVida #1