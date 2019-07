Carolina Mestrovic habla de su matrimonio: "En términos de amor no hay tiempo"

Carolina Mestrovic y el actor venezolano Jonathan José Quintana se conocieron en las grabaciones de la serie Calle 57 de Nickelodeon. En febrero de este año comenzaron a salir y, prontamente, se casaron. Contrajeron matrimonio a principios de junio en Miami. A la instancia asistieron sus compañeros de elenco, amigos cercanos y familiares.

En el matinal Mucho Gusto, la ex conductora de Sabingo habló sobre la relación que tiene con su marido. La joven de 27 años asegura que la conquistó el espíritu y la simpleza de Jonathan. "Todas las parejas nos alimentan ciertas cosas en las etapas de la vida, pero era primera vez que sentía cuando es uno completamente uno y no hay nada que ocultar, nada que aparentar", señala.

"En términos de amor no hay tiempo", dijo la actriz al programa matutino. "Yo sabía que era la persona y me sentí más completa que nunca. Me enamora cada día más y estoy demasiado feliz que sea la persona que haya llegado en esta etapa de mi vida", agrega Mestrovic.

Después de diez meses en Estados Unidos, la ex chica Yingo volvió a Chile. Hace una semana está en el país y está a la espera de que llegue su marido. La pareja tiene la intención de vivir aquí. "Jonathan llega el próximo jueves a instalarse conmigo. Nunca nos habíamos separado tanto como ahora, pero él se viene porque quedó fascinado con el país la vez anterior que me acompañó. Está contento de venirse un tiempo acá", sostuvo la animadora a LUN.

Por el momento, la actriz dice que estará en Chile por un tiempo indefinido y que están en una "etapa de planificación, de ver bien donde establecernos", asegura al diario escrito. Su marido tendrá que viajar constantemente a Los Ángeles, pero por tiempos cortos. Como todavía no está definida su estadía, se quedarán en un departamento temporal.

Mestrovic comenta que no tiene proyectos aquí en Chile, pero está "libre como nunca, abierta a cualquier invitación y con full disposición".

