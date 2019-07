Paz Bascuñán sobre Nicolás López: "Era jote, pero eso no es lo mismo que ser un violador"

Este sábado de emitió un nuevo capítulo de La Divina Comida en CHV. En esta ocasión, los participantes fueron Paz Bascuñán, Neilas Katinas, Antonia Zegers y Roberto Cox. Los cuatro tuvieron la oportunidad de preparar sus mejores platos para recibir a los demás como invitados.

Cuando Bascuñán fue anfitriona, Cox le preguntó sobre la situación del cineasta Nicolás López y cómo las acusaciones en su contra la han afectado, ya que ambos son amigos y han trabajado en reiteradas ocasiones juntos. "Me ha afectado harto, porque cuando ves sufrir a un amigo, obviamente que te afecta. Ha sido duro, súper duro", dice la actriz.

Además de la protagonista de No estoy loca, su esposo Miguel Asencio también es cercano al demandado, ya que fue socio y productor de las películas de Nicolás López. Los dos son amigos desde hace más de 12 años. "Yo a López lo conozco hace muchísimos años. Es como si fuera el hermano chico de mi marido", comenta.

Nicolás López fue acusado por acoso laboral y abuso sexual por actrices en un reportaje publicado por la revista Sábado. Posteriormente, en marzo de este año, la Fiscalía decide formalizar al cineasta por violaciones y abusos sexuales reiterados. Ante esta situación, su amiga lo defiende: "Mi convicción es que Nicolás no es un violador ni un abusador sexual, porque lo conozco. Nicolás puede ser una persona irreverente, puede ser una persona políticamente incorrecta, puede tener un sentido del humor pasado, pero es distinto a ser un violador", sostiene.

Pampita se confiesa tras quiebre con Benjamín Vicuña: "Quisiera no haberme separado" La modelo se refirió a su antigua relación con el chileno

"Yo creo que el caso de Nicolás ha sido sumamente injusto", se sincera Paz. La mujer que lo acusa de violación oral tiene en su celular "yo lo único que quiero es ser una celebridad. Yo no quiero ser nada", señala. Bascuñán asegura que la demandante le dice al periodista que publicó la acusación al cineasta que ella podía hablar en contra de Nicolás pero si se conseguía a dos actrices más de peso. "Entonces tú empiezas a decir: 'hay algo que huele a podrido aquí'. Mi intuición de que esto es injusto, yo creo que es correcta. Ahora, no soy yo la que tiene que decir si es correcto o no. Es la justicia la que lo tiene que decir. Pero por mientras, yo como amiga no voy a abandonarlo y voy a estar cerca de él", indica.

Paz Bascuñán también comentó que después de hacer públicas las demandas al director de Qué pena tu vida, López se quedó solo. "La amistad es en la gloria, pero no en la adversidad", asegura. A pesar de defenderlo, reconoce que "Nicolás es un tipo que no es querido. Sin duda, Nicolás no actuaba bien porque se le pasaba la mano. Era jote, pero eso no es lo mismo que ser un violador y que te tengas que ir a al cárcel", sostiene.

Por otro lado, la actriz cree que esta acusación a López tiene que ver con los intereses de los medios de comunicación. "Las revistas de papel están en problemas hoy en día. Están todas muriendo, entonces tienen que sacar banderas de lucha que sean atractivas, que sean llamativas, que sean rentables. Entonces, claro, era la tormenta perfecta", asevera.

Te recomendamos: