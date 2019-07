"Esto es abuso de poder": Cata Pulido sufre violenta detención por no usar cinturón de seguridad

A medio día del domingo, la actriz Cata Pulido tuvo un fuerte altercado con Carabineros por no llevar cinturón de seguridad. Según comunicó Bio-Bio, el incidente se produjo cuando funcionarios de la policía realizaban controles vehiculares en el sector de la curva 32 de Farellones.

La situación se puso aún más compleja cuando la comunicadora exigió que le devolvieran un carnet su identidad. Hubo forcejeos y gritos. "Señorita, cálmese por favor", le dijo un uniformado. "No. Pásame mi carnet. Esto es un abuso de poder", repitió en reiteradas ocasiones. La actriz dice que en ese camino no se puede usar cinturón porque "es camino de montaña. No se puede estar con cinturón, porque si me desbarranco me tengo que tirar", argumenta.

El segundo video viralizado muestra el momento de la detención de la actriz. "¡Me sacaron el codo! ¡Ay, mi codo! ", grita mientras Carabineros procede a llevarla al carro policial. "¡Por favor, me duele mi codo!", dice alterada. Mientras se la llevan detenida, la comunicadora pregunta el por qué del procedimiento.

Tras el incidente, fue trasladada a la 53 comisaría Lo Barnechea. Más tarde, fue dejada en libertad y a la espera de ser citada por Fiscalía.

Revisa el violento momento que vivió Cata Pulido en el siguiente video publicado por Prensa Chilena:

Te recomendamos: