El mensaje de la esposa de Jota Mario que expresa los duros días que vive

…Hoy se cumple un mes… 11:11 Algunos dirán, ya un mes? Otros dirán, hasta ahora un mes? Para mi, tan sólo es otro día, otra hora, otro minuto, otro segundo de mi vida sin ti. . Sabes cuanto te extraño, y esto después de casi 19 años sigue intacto en nosotros. . . ¡Cómo decirle!… ¡Cómo explicarle!… Cómo decirle que me hace falta, Que me derrumbo cuando no oigo su voz. Que en sus ojos encuentro la paz para mi espíritu, Que sus manos y sus abrazos son el abrigo para mi alma. ¡Cómo decirle!… ¡Cómo explicarle!… Cómo decirle que mi mundo se arrodilla ante su sonrisa, Que cuando no estoy con el, mis sueños se esfuman Y se pierden en la oscuridad, Que si no lo veo mis pensamientos no existen, ¡Cómo decirle!… ¡Cómo explicarle!… Que lo amo…