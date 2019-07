Emotiva historia de amor marca el segundo capítulo de "Contra viento y marea"

View this post on Instagram

Uno de los capítulos más difíciles; uno de los capítulos más fuertes; uno de los capítulos que más me emociona. Costó mucho, pero esta foto nos demuestra que el amor puede contra cualquier barrera y que es capaz de todo cuando es real, sincero y puro. Me despido agradecido por la sintonía, pero más que eso, agradecido por los comentarios de apoyo que dejaron para estas dos grandes mujeres. Que vivan las novias y que viva el amor ❤