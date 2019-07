Luisa Fernanda W volvió a dar de qué hablar por su video con Pipe Bueno

La youtuber compartió un video junto al cantante luego de los recientes rumores de su relación amorosa. Luisa Fernanda W volvió a dar de qué hablar con su video con Pipe Bueno.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno siguen estando en el ojo del huracán por la presunta relación sentimental que tienen; esto a pocos meses de que falleciera Fabio Legarda, novio de la influenciadora.

No obstante, en diferentes ocaciones los dos han dicho que no tienen más que una amistad; y el tiempo que ahora comparten juntos es porque la agencia que maneja la carrera del artista es la misma que la de la youtuber.

A pesar de ello los rumores no cesan, y ellos siguen compartiendo momentos y ahora aparecen juntos en videos para las redes sociales.

Ahora Luisa compartió un video en el que ella y otra amiga se pelean por conquistar a Pipe Bueno. Aunque es muy gracioso, despertó la curiosidad de los seguidores, pues Luisa y Pipe aparece muy cercanos y a punto de besarse.

Los usuarios de la red social no pasaron el hecho por alto, y por medio de los comentarios le preguntaron si había una segunda intención en el video.

"Poco a poco va metiendo a Pipe Bueno", "Ahora todo tiene sentido; antes salía con 'La segura' ahora es con Luisa", "Pipe Bueno no se prestó por nada, eso hay un sentimiento ocultó, que el mundo arda en llamas mientras se aman", comentaron algunos de los usuarios de la red social

Pero, por otro lado hubo quienes la defendieron y expresaron que la idea de la pareja es irónica por eso lo hicieron.

"Esta gente crítica por todo, si sube videos cantando malo, si sube videos así también, si sube fotos también, ", "Tantas críticas y este video tiene más de 5.000 comentarios. Los que hacen famosa a esta chica, son lo que no les gusta para nada. Si no le gusta, sencillo no comente", escribieron algunos internautas.