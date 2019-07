Sargento Rap anuncia su separación de Ignacia Michelson con desgarrador mensaje en redes

View this post on Instagram

PERDIMOS A NUESTRO HIJO. Pensé que estaba siendo la diferencia de la mayoría, todos nos decían que no sería fácil pero a mí en lo personal todo se me hacía parte de, por ende todo era perfecto, todas esas bajas que pasamos las superamos con un amor tan nosotros, que ni quedaron grietas en las paredes ni polvo sobre los muebles, solo estudiaba el pie del que cojeábamos y en menos de lo que se calentaba el agua pal Guatero ya tenía descifrados los códigos. Todo lo dejamos en manos de Dios desde el inicio y todo tenía sentido hasta esa mañana. Una noche antes mientras ella se tomaba fotos de la barriga frente al espejo, yo escribía una canción sobre lo chingon que se sentía ser un súper héroe, dormimos y al despertar ya éramos dos de nuevo. No me atreveré a escribir lo que siento que esta sintiendo mi mujer, pero en cuanto a mi, estoy hecho mierda perro, la ilusión me explotó en la mano y siento como si se me hubiera volado el alma, la capa ya me queda enorme, se le borro mi nombre, siento como si estuviera cargando un camión con los párpados vato… Como no llorar? Y lo peor de todo… Como llorar y caer al precipicio agusto si es lo que menos necesita ver mi mujer? No sé qué tan Bueno soy actuando pero trato de improvisar sobre mi dolor, sin ritmo ni base, solo pasando el día. Nunca supimos si iba ser niño o niña, la única imagen presente que tenemos de nuestro bebé es este trajecito colgado en medio de nuestra ropa. .-Se nos corto la comunicación hijo, no sé si alcanzaste a escuchar mis ultimas palabras sobre el vientre de tu mamá, espero todo esté bien por allá arriba y no te hayas regresado por algo grave, pórtate bien por favor, te amamos un chingo. Nos vemos pronto. Dios con nosotros.