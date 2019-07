La polémica mujer por medio de sus historias de Instagram reveló los detalles de su última disputa en la calle. El escándalo que protagonizó Epa Colombia en la calle

Daneidy Barrera, más reconocida como 'Epa Colombia', genera todo tipo de controversia en las redes sociales. Pero al parecer no es solo allí, la mujer confesó que en la calle se enfrentó con una mujer.

El escándalo que protagonizó Epa Colombia en la calle:

'Epa' dio a conocer que diariamente tiene que hacer muchas diligencias en el día. Pero, como en todo, no siempre se encuentra con personas tolerantes.

De hecho, ella no fue quien comenzó con el todo el espectáculo. Una señora le empezó a insultar, frente a ello Daneidy no se quedó callada y le respondía de la misma manera, hasta que la mujer se empezó a acercar donde ella se encontraba.

"Si ustedes dicen que yo soy ñera, ella era peor", expresó.

Cuando 'Epa' se percata de ello empieza a correr para su casa. Tan pronto pudo, la instagramer reveló que le contó a una de sus amigas, quien salió en su defensa; incluso, preguntó si la mujer que estaba intimidando a Epa seguía ahí para ir a confrontarla.

No obstante, luego de la pelea en la calle, Daneidy, no volvió a saber sobre la existencia de la mujer. Aunque no contenta con la respuesta de su amiga, 'Epa' acudió a su mamá. Sin embargo, la señora recordó (en forma de regaño) que ella le había dicho que cubriera su identidad; saliendo con gafas y gorro, para evitar este tipo de discusiones en la calle.

Recordemos que…

La semana pasada 'Epa' reveló que por medio de redes sociales sque e encuentra fuertemente acosada. Para comprobarlo compartió una de las discusiones que tuvo con una mujer que le insinuó que su trabajo, con las keranitas, es peligroso para las mujeres.

